Na Vánoce v roce 2018 si Dáda Patrasová (67) vysloužila přezdívku Semir Gerkhan. Zpěvačka a herečka totiž na druhý svátek vánoční bourala a podle policie nadýchala 2,5 promile alkoholu. Lidé si připomněli seriál Kobra 11, protože kuriozitou bylo, že se Dáda srazila s autem, které řídil mezinárodně hledaný zločinec z Ukrajiny, a tím pomohla Interpolu i naší policii. U soudu jí to ale nepomohlo, tehdy dostala pokutu ve výši 150 tisíc korun a přišla na šest měsíců o řidičák.

Co by to bylo za Vánoce, kdyby se fotbalista David Limberský se svou ženou nepochlubil vánočním stromkem, který lidé často považují za velice bizarní. Vše začalo roku 2017, kdy sportovec ukázal stromek plný umělých růží, s řetězem, který připomínal boa, a dalšími netradičními dekoracemi. Manželka Lenka se Davida tehdy okamžitě zastala a řekla, že výzdobu tvořila sama. Od té doby se fanoušci nemohou dočkat, s jakým fešným stromkem pár přijde o dalších Vánocích.