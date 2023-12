Módní stylista Filip Vaněk (46) si pořádně posvítil na outfity, které české hvězdy oblékly na udílení cen Český slavík. Kdo je podle něj kolotočářem, kdo oblékl psychedelické sako a čí outfit byl totálním amatérismem? To prozradil Vaněk v našem módním pořadu Fashion Boss.

Jedním z největších průšvihů byl podle Vaňka outfit Richarda Krajča (46). „Ten modrý komplet mu vlastně sluší. Kdyby ho měl na vystoupení. Co mu nesvědčí, je kabelka a boty. To mu to kazí,“ řekl v pořadu Fashion Boss moderátorce Gabriele Wolfové stylista.

„Když dva dělají totéž, není to totéž. Když Harry Styles (29) jde na udílení cen, tak kabelku nemá. A kdyby tam stála ženská v modrých šatech a k tomu měla stříbrnou kabelku a stříbrný boty do špičky, tak by to bylo taky špatně. To je amatérismus. Richard tu tašku neunesl, to byl prostě problém,“ dodal rázně na adresu frontmana kapely Kryštof Filip Vaněk.

Ani ostatní muži od něj nedostali pochvalu. Petr Bende (46), Petr Havránek, Milan Peroutka (33) a Vojta Dyk (38) podle něj oblékli šílené modely. „Nevím, co pili den předtím, ale podle mě každej frajer si tam vzal psychedelické sako,“ smál se Vaněk.

„Je to světský, působí to kolotočově, nemá to s módou nic společného. To sako se nám na Slavíkovi trošku namnožilo,“ řekl o modelu Petra Bendeho. A podobně se rozpovídal i na adresu Vojty Dyka. „Vojta k tomu tíhne, ale dobré to není. Je to kolotoč,“ má jasno Vaněk.

Co dále řekl k outfitům Petra Havránka a Gabriely Gášpárové, kteří se proslavili v reality show Love Island? „Nemůžete se v páru ladit k sobě. Vyzní to komicky a směšně. To urputné ladění jejího vršku šatů s jeho košilí jim to zkazilo,“ říká rázně.