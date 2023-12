Na první pohled by se zdálo, že si na slavnostní večer oblékla jeden ze svých jevištních kostýmů, kdy vystupuje s harmonikou. Ujistila nás ale, že outfit řešila. „Já nikdy na Slavících nebyla, nevěděla jsem, jak by se to mělo dělat. Pojala jsem to svým způsobem. Cirkus a vintage je můj styl. Oblékla jsem se tak, jak to mám ráda. Pomáhala mi i kamarádka, která má svoji značku. A mě se to líbilo, byla jsem spokojená,“ netrápí se negativními ohlasy Rozálie.