Nejlépe a nejhůře oblečené hvězdy Českého slavíka? Módní stylista Filip Vaněk (46) zhodnotil modely letošního velkolepého udílení cen. Kdo propadl a kdo naopak zářil? Budete překvapeni.

Monika byla nejlépe oblečenou osobou celého Slavíka. Je mi skoro trapné to říct, protože Monice dělám styling já. Ale byla prostě hvězda. Tímto děkuji Monice Absolonové, že mi do práce nikdy nekecá a stále si drží linii, abych na ni to nejlepší mohl narvat. P. S. Doufám, že v těch šatech ještě nesedí dnes v Kozičce a neslaví.

Ta mě naprosto oslnila. Vynesla róbu od Debbie Brown. Návrhářka nepatří k mým oblíbencům, ale tady musím smeknout klobouk. Markéta v posledních měsících vypadá čím dál lépe. Styling včetně šperků byl na světové úrovni.

Její metalické šaty Anamé dokazují, že maximálně odhalený dekolt se zahaleným zbytkem těla působí sofistikovaně. Stejně jako to, že vynesla psaníčko ve stejném tónu šatů. Takto si představuji zahraniční zpěvačku na udílení cen. Gratuluju, Veroniko.

Dara Rolins

Perfektně střižený kalhotový kostým vycházející ze smokingu od Borise Hanečky. Dara předvedla naprosto fantastický účes a velmi trendy kalhoty až na zem. Je důkazem, že se takového trendu nemusí bát ani žena menšího vzrůstu.

Kdyby se držela stylingu od pasu nahoru a pokračovala v róbě až na zem, jak vyžadoval dress code, neřekl bych popel. Není možné vyrazit v minišatech na udílení cen takového formátu, když je v pozvánce napsáno Black Tie. Pokud by šaty byly až na zem, bylo by to super. Ten maškarní outfit Vojty Dyka snad ani nekomentuju.

Přestože Radka má róbu až na zem, škodí jí (i přes perfektní tělo) přílišné odhalení, takzvané tlačení na pilu. Nelze opomenout fakt, že stylingově mimo je i obutí. Ta kapuca se mi docela líbí, ale bohužel je na ní ta látka, která chybí na tom zadku.

Rozálie Havelková

Patrně si odskočila z natáčení dobového filmu z počátku z 19. století, kde ztvárňuje pracovnici vykřičeného domu.

Olga dostála svému jménu Pytlounová. To je prostě Olga pytel Lounová. Patrně cestou na slavíka vybrakovala cestu se samolepkami. Je to jedno z nejhorších oblečení, co jsem kdy viděl. To nemá nic společného s módou, natož s dobrým vkusem. Já prostě nerozumím tomu, že si někdo vezme černý pytel, tričko, dva pásky z džínů a polepí se žlutými papírky, které přichytí sichrhajskou. Já z toho snad mám vlčí mlhu. Nedávno kousek od nás někdo zemřel a v přesně v takovém pytli, jen bez samolepek, ho odváželi.