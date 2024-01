„Šťastný nový rok 2024, přátelé! Ať to pro nás není jen pouhá fráze, ale skutečný stav bytí. Pokud jsme totiž šťastní, pak v našich osudech, tak složitých a často tolik vzdálených od našich představ, jak by to mělo či mohlo být, neexistuje nic, s čím bychom nebyli srovnaní. Být šťastný znamená přijímat život takový, jaký je, s důvěrou, že se všechno děje s nějakým záměrem, a s vírou v dobré konce,“ napsali na Instagramu Richard Krajčo (46) a jeho žena Karin kteří rok 2024 přivítali v Dubaji.