„Tak já už Silvestra měla, co vy? Jak ho budete trávit?“ napsala modelka v sobotu večer na Instagram a jako důkaz přidala tři fotografie, na kterých je s hercem Sylvestrem Stallonem. Zatímco na jedné z nich se oba smějí a Simona vyplazuje jazyk, na druhé ji Sly zezadu objímá, a na třetí je s ním dokonce v posteli, oba vypadají velmi zamilovaně. K fotografiím se Simona vyjádřila už před lety. S hercem se seznámila v Paříži, když jí bylo devatenáct let. Přátelili se několik měsíců a pro ni to byl velký zážitek, na který se nezapomíná.

A byli Simona a Sylvester skutečně milenci? „Byl to pouze vtip pro mé kamarádky,“ řekla k postelovému snímku před časem Blesku s tím, že jí tehdy jeho pozornost dělala velmi dobře, jejich vztah prý ale nikdy nepřekročil přátelskou úroveň. „Byli jsme přátelé,“ uvedla. Její příspěvek vzbudil pozornost mnoha lidí. „Tak to je pecka,“ napsala například Alice Bendová. „Děláš si p*del? Wow,“ zněl překvapeně Leoš Mareš. „To by byly krásné děti Simčo.“ Nebo: „Tak tohle je opravdu jediná věc, co Vám závidím.“ Či: „Tak tohle nemá chybu,“ zní další komentáře na sociální síti. Je vidět, že Simona má stále čím překvapit a co nabídnout. A rozhodně se nemusí jednat jen o sexy fotky.