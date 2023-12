Kdyby herečce někdo před časem vyprávěl, jak bude trávit poslední dny roku 2023, možná by mu ani nevěřila. Tedy určitě alespoň některé části. Nejdříve lehce šokovala tím, že Vánoce strávila v Alpách se svými třemi dětmi Cyrilem, Vincentem a Kordulou a Agátu nechala doma s jejím ratolestmi, pak si ovšem rodina vše vynahradila vánočním setkáním, na kterém už se sešli všichni členové. A to ještě netušila, že se celá rodina sejde ještě jednou při příležitosti svatby její dcery s Mirkem Dopitou. „Dnes se tajně má dcera vdala za svoji školní lásku,“ napsala k fotce na sociální síti herečka, která se prý o veselce dozvěděla jen několik hodin před obřadem.

Kdo by si myslel, že překvapení u Veroniky Žilkové už bylo dost, ten by se pletl. V poslední době se začalo hovořit o tom, jestli herečka stále kamarádí s Josefem Holomáčem, protože se delší dobu společně nikde neukázali. Teď si však na Instagram přidala fotku právě s Josefem a prozradila, že spolu stráví hned několik krásných dní v zahraničí. „Veselého Silvestra!!! Připíjíme všem na zdraví a my vás zdravíme z cesty do Fuerteventury,“ napsala k fotce, na níž dvojice drží sklenku vína. Jak se zdá, Veronika si nemohla přát lepší konec roku, který postupně strávila se všemi svými blízkými.