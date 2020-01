Frontman kapely Foster the People se oženil. Svatbu prozradil slavný návrhář

Hudebník Mark Foster se oženil s herečkou Juliou Garner, známou ze seriálu Ozark. Profimedia.cz

Frontman americké indie popové kapely Foster the People Mark Foster se oženil s herečkou Juliou Garner. Zprávu na svém instagramovém účtu zveřejnil módní návrhář Zac Posen.

Návrhář Zac Posen manželům pogratuloval i veřejně u sdíleného snímku ze svatby

Novomanželé později na své účty přidali stejnou fotku s datem svatby: 27.12.2019. Ta proběhla sedm měsíců od zásnub.

Kapela Foster the People vznikla v roce 2009, aktuálně má čtyři členy: zpěváka Marka Fostera, kytaristu Seana Cimina, klavíristu Isoma Innise a bubeníka Marka Pontia. Průlomový pro ni byl rok 2010, kdy vyšla skladba Pumped Up Kicks, jež zaznamenala obrovský úspěch.

Tentýž rok skupina podepsala smlouvu s nahrávací společností Startime International a její fanouškovská základna se začala rozrůstat. Po vydání debutové desty Torches o rok později se Pumped Up Kicks stal mezinárodním hitem. K dalším známým skladbám Foster the People patří Helena Beat, Coming of Age nebo Houdini. ■