Rybář Vágner se ztrácí před očima a trhl kvůli StarDance rekord: Přes dva měsíce nebyl na rybách

Jakub Vágner s Michaelou Novákovou se probojovali do finále StarDance. Super.cz

Přestože už je Jakub Vágner viditelně unavený, postup do finále ho samozřejmě potěšil. S ním totiž absolutně nepočítal. „My nemáme slov. Víc bych věřil, že spadne meteorit, než že my postoupíme do finále,“ řekli společně Jakub s tanečnicí Michaelou Novákovou a přiznali, že za poslední týden ze zkušebny téměř nevyšli. Trénovali prý do úmoru.

„Strávili jsme tam veškerý čas. Zítra (v neděli, pozn. red.) ale netrénujeme! Půjdeme do kina,“ slibuje šťastný pár.

Místo kina by ale slavný rybář nejraději vyrazil s prutem k rybníku. Jeho životní náplň mu chybí. „Nemůžu ani říct, jak dlouho jsem nebyl na rybách, to by bylo sprosté slovo,“ smál se a po chvíli přemýšlení přiznal, že je to více než dva měsíce. Ryby mu ale prý neutečou.

„Je to můj rekord, který ale nehodlám opakovat!“ směje se Vágner. Ten se také netají, že i když spořádá vše, co vidí, zhubl už osm kilogramů. Doslova se ztrácí před očima. Což se snad s nadcházejícími svátky změní.

Příští finálový večer bude pro pár posledním a velmi vysilujícím. Musí si pro diváky přichystat celkem pět tanců.

„Čeká nás nejlepší latina, nejlepší standard, nejlepší tanec vůbec a freestyle, na který se těšíme. Pak také společný tanec všech párů. Bude to pět tanců, je to masakr,“ přiznává pár. ■