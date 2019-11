Svůdná jako nikdy předtím: Dana Morávková vystavila bujný dekolt v sexy kalendáři

Dana Morávková Foto: Klára Bartheldi/VDN Prom

„Fotilo se mi skvěle, protože jsem dělala s lidmi, které znám už dlouho, a celý tým byl naprosto profesionální. O fotky jsem poprosila svoji dvorní fotografku Klárku Bartheldi, se kterou spolupracuji už 5 let,” prozradila herečka. Morávková svůj první kalendář sice nafotila před sedmi lety, tentokrát to pro ni ale mělo speciální nádech.

„Od začátku všichni věděli, že to je focení pro dobrou věc. S Petrem Větrovským jsme se dohodli, že to bude pro dětský domov Pepa v Příbrami a paní ředitelka Splítková vybere pro děti to, co aktuálně nejvíc potřebují. Já žádná modelka nejsem, takže si příležitostné focení užívám,” přiznala Dana Morávková, které se povedlo nafotit decentně sexy snímky. A její muž fotky nejen viděl před vytištěním, ale společně s jejich synem se sám stal modelem.

„Řekla jsem si, že tam chci mít svou rodinu a také situace, které mám ráda a patří do mého života. Kalendář má téma rodiny, a ta je pro mě to nejdůležitější. Na druhou stranu jsem velmi často v práci, a to je zase moje druhá rodina, proto tam je také zastoupena,” vysvětlila herečka.

Morávková sice za dva roky oslaví padesáté narozeniny, její postavu by jí ale mohly závidět i o generaci mladší dívky.

Jak se udržuje v kondici? “Jako holka jsem dlouho dělala vrcholový sport. Každý den jsem od šesti ráno stála na zimním stadionu, protože jsem dělala krasobruslení. V současné době strašně ráda tancuji a tím, že mou druhou profesí je choreografie, tak když jsem v sále, anebo v tělocvičně, musím umět mladým gymnastkám ukázat, co po nich chci. To by nešlo, kdybych nebyla alespoň trochu v kondici,” dodala Dana, pro kterou rozhodně nešlo jenom o práci.

S dětmi z příbramského dětského domova se totiž potká osobně a to 22. prosince, kdy tam přijede společně s promotérem Petrem Větrovským, který již podobným způsobem pomáhá několikátým rokem. ■