Sexy Tereza Kerndlová šla opět do plavek. V bazénu laškovala s manželem a zveřejnila hodně žhavé foto

Tereza Kerndlová s manželem Foto: Instagram T. Kerndlové

Jsou spolu více než patnáct let, z toho šest let jako manželé. A pořád to mezi nimi jiskří. Tereza Kerndlová (33) a René Mayer tvoří jeden z nejstabilnějších párů v šoubyznysu a pořád vedle sebe vypadají jako dvě zamilované hrdličky.