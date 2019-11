V civilu vypadá mladší než v kostýmu na jevišti: Babičce Janě Švandové tleskala vnučka i vnuk, kterého „vyvdala“

Janě Švandové tleskala na premiéře vnoučata. Super.cz

"Už bych asi před kameru stoupat neměla. Nevypadám moc dobře," bránila se v zákulisí rozhovoru Jana, už převlečená do civilu a přichystaná na cestu domů. Ujistili jsme ji, že opak je pravdou. "Ze začátku představení jsem byla nervózní, ale po dvou větách už to bylo dobré. Bylo to hrozně fajn a baví mě to," svěřila své dojmy z představení a na mikrofon pochválily babičku i děti, které prý chodí na všechny babiččiny premiéry. "To si nemůžou nechat ujít. Nevědí, kolik jich ještě bude. Ale doufám, že ještě hodně, protože život nekončí," dodala Jana.

Sama prý nikdy nebyla jako její divadelní postava a svému synovi Herbertovi partnerky nedohazovala. "Vždycky si našel dívku, jakou chtěl. A já nikdy neprotestovala," smála se herečka. ■