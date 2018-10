Držitel titulu Muž roku vyměnil 15 let starý vůz za nový: Za co zatím dostal pokutu?

Jiří Kmoníček díky soutěži Muž roku dostal nové auto. Herminapress

„Myslím, že jsem dobrý řidič. Procestoval jsem autem Evropu, nejdál jsem byl v Anglii, a to bez jediného karambolu. Pár přestupků jsem měl, to musím přiznat. Jednou mi dokonce přišly čtyři pokuty najednou, a to za rychlou jízdu a za telefonování za jízdy. To jsem zaplatil celkem asi čtyři tisíce. A pak ještě jedna z Rakouska za rychlost, do měsíce mi přišla pokuta na 60 eur. To zná snad každý, ale škoda peněz. Teď si dávám pozor,“ vypočítal Jirka.

„Jo, a měl jsem jeden ťukanec, to ale vůbec nebylo vidět. Lehoučce jsem popostrčil auto před sebou, nestačil jsem včas zastavit na červené, protože jsem usnul. Bylo to v období před soustředěním soutěže Muže roku, málo jsem spal, hodně sportoval a únava si vybrala svou daň. Měl jsem tenkrát z pekla štěstí,“ svěřil zkušenost s mikrospánkem Muž roku. ■