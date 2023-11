Adeptka na vyřazení ze StarDance? Nejmladší účastnice taneční show vytřela všem zrak

Darija Pavlovičová a Dominik Vodička zabodovali ve StarDance. Super.cz

Pátý taneční večer se pro Dariju Pavlovičovou (21) a Dominika Vodičku nesl v úspěšném duchu. Quickstep na píseň I Wanna Be Like You přinesl soutěžnímu páru číslo 1 druhé místo v tabulce.

Pár si v konečném hodnocení vysloužil 25 bodů, tedy jednu devítku a dvě osmičky. „Já jsem na to koukala a říkala jsem Dominikovi, jestli si nespletli tu tabulku,“ radovala se mladá herečka.

Nejdrsnější člen poroty tentokrát také hodnotil kladně. „Moc krásný výraz. Dnes poprvé jsem věřil tomu, že si to užíváte. Já jsem trošku měl obavy z té lehkosti, jestli vydržíte do konce toho tance, protože to chce opravdu silná chodidla, silné dolní končetiny,“ řekl Zdeněk Chlopčík.

„V některých momentech tam byl nesoulad držení, ale jinak za mě moc povedené,“ uzavřel své hodnocení.

A nadšená z výkonu Dariji a Dominika byla i Tatiana Drexler. „Já myslím, že jsme na dobré cestě. To postavení je mnohem lepší. Opravdu velmi lehký pohyb, dobré rytmické rozložení, dobrá choreografie, dokonce jste dobře zvládla velmi těžké kroky. Myslím, že když se budete pohybovat tímto směrem, tak je to dobrý směr,“ řekla.

Dominik s Darijou jsou podle bookmakerů jedněmi z adeptů na vyřazení, o to větší radost měli z hodnocení i postupu. „Mně to přijde úsměvné. I s Terkou (zpěvačkou Terezou Černochovou) před dvěma lety jsme byli vždycky poslední a dostali jsme se až na čtvrté místo. Takže je to mimo a nevím, kteří lidé to dělají. Člověk se někdy prostě usměje,“ prozradil Super.cz tanečník.

Minutu a půl dlouhé „skákání“ ale nejmladší účastnici v dějinách české verze soutěže bavilo.

„Cítím všechny emoce. Vždy začínám sklíčeně, pak se k tomu začnu dostávat, pak se na to těším, pak mám krizi... Cítím se všelijak,“ vysvětlila hvězda seriálu Kukačky či Zločiny Velké Prahy.

„Já mám radost, že se ta naše práce už na těch známkách projevuje. Asi pracujeme správně, plánujeme jít tou cestou dál, jak ty známky stoupají až k těm nejvyšším,“ řekl Vodička. „Náš cíl je vždycky to další kolo,“ dodal. ■