Josef Maršálek promluvil nejen o přísné porotě StarDance: Haterům z gauče poslal jasný vzkaz

Cukrář Josef Maršálek (41) a tanečnice Adriana Mašková se ve StarDance protančili do dalšího kola. „Já myslím, že jsme spokojení, vše se podařilo, šli jsme si to opět užít. Za mě to bylo super výkon, jsem na Josefa pyšná,“ svěřila se Adriana krátce po přenosu. „Já jsem si to strašně užil, atmosféra úžasná, skladba nádherná. Autoři tady seděli jako hosté, což je velká přidaná hodnota,“ prozradil Josef pro Super.cz.

Jejich tancem byla tentokrát rumba. Od poroty si vyslechli pochvalu, ale také kritiku. Jak tuhle odbornou zpětnou vazbu oba přijímají? „Zaplať pán bůh, že jsou přísní, ale spravedliví. Bylo to nejlepší hodnocení za rumbu, které jsem kdy dostal,“ řekl s úsměvem oblíbený cukrář.

„Je pravda, že se mi zdálo, že jsou relativně hodní, když mluvili, což mě pak překvapilo vzhledem k tomu, co nám dali (pozn. red. za hodnocení), ale naprosto to respektuji,“ doplnila tanečnice.

V diváckých diskuzích se tentokrát řešil nejen taneční výkon páru, ale také ona skladba nebo outfit Josefa Maršálka. Některým lidem se zdálo, že mu kostým kvůli šále nemusí vyhovovat. Avšak pravda je jinde. „Přátelé, já jsem s tím v pohodě, je to přišito a nic mi nezavazí. Chtěl bych mít tyhle problémy. Sedět doma se skleničkou vína u obrazovky a mít problémy, jestli mi zavazí šála nebo ne. Do tohoto momentu bych se v životě rád dostal,“ podotkl Josef Maršálek, kterému bude během tréninků, stejně jako Adrianě, velmi chybět Ivana Chýlková (60), která se nakonec do čtvrtého kola neprotančila.

„Divákům televize, kteří píšou v diskuzích, bych také řekl, ať si uvědomí, že Ivana věnovala ve svých šedesáti letech tři měsíce přípravy k učení tance pro zábavu televizního diváka. Ať si to doma někdo zkusí, dobře se to z toho gauče vykládá, rozumí a posílá dál. Ivanka má ode mě velký obdiv, teď tam bude nějaká doba bez osoby, se kterou jsme nejen často pili kávu, ale dokonce jsme si nechali kolikrát otevřený dveře, abychom se navzájem inspirovali a dýchali stejný vzduch. Ivana je úžasný a krásný člověk,“ dodal Josef Maršálek. ■