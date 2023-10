Ivě Kubelkové fandila dcera s Adamem Mišíkem: Bude krásná Natálka ozdobou příští sezóny?

Adam Mišík a Natálie Jirásková Super.cz

Ten si taneční soutěží sám prošel před pár lety a při příchodu na taneční parket se mu vrátily vzpomínky. „Když jsem viděl ten parket, tak znovu opustila moje duše moje tělo, bylo to stresující,“ prohlásil Adam s tím, že si taneční kroky příliš nepamatuje. „Asi někde to bude uložený a hodně hluboko,“ řekl Super.cz Mišík.

Nervy měla během večera i krásná Natálie, která byla na maminku náležitě hrdá. „Já jsem ty nervy úplně cítila za ni, bylo mi za ní úplně nejvíc na blití. Zvládla to výborně a dostala myslím největší počet bodů, zvládla to perfektně jako vždycky a jsem ráda, že jsem to konečně viděla,“ prohlásila Jirásková, která doma s Ivou její účast v soutěži probírá.

„Je to obrovský záhul na tělo, na všechno, je to náročný, takže to samozřejmě doma s mamkou probíráme,“ řekla mladá modelka, se kterou prý v dalším ročníku StarDance počítat nemáme. „To bych asi nedala, dokud bych si nedala nějaké lekce před tím,“ řekla dcera Ivy Kubelkové. ■