Tanečnice Marka Adamczyka nám ukázala vyvrknutý kotník: Je další kolo StarDance v ohrožení?

Lenka tak i přes bolest zvládla celý tanec odtančit, a to ještě s úsměvem na rtech. „Diváci viděli, že se to zvládnout dalo, tak nějak muselo, jsem pyšná i na Máru, že to takhle krásně zvládnul,“ svěřila se nám tanečnice, která doufá, že se jí noha do dalšího víkendu uzdraví tak, aby mohla nastoupit.

„Budeme doufat, máme tady perfektního pana doktora, takže péče je nadstandardní, takže doufejme, že jo,“ svěřila se Lenka Nora Návorková po velmi stresujícím večeru.

A co říkal na vyřazování? „Byly to nervy docela dlouho. Je to krátký, být jen do toho druhého kola, když už na tom člověk dělá, tak by to bylo líto všem a prostě někoho to potkat muselo,“ prozradil nám Marek Adamczyk, který se s manželkou Evou doma v poslední době míjí. „My se víc potkáváme na těch zkušebnách než doma. A doma nervózní nejsme, doma máme pohodu,“ dodal Marek.