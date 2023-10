Známá herečka čeká dítě s pohledným a velmi zámožným snoubencem. Daroval jí prsten za 18 mega

Ashley Benson a Brandon Davis Profimedia.cz

Svatební přípravy nejsou to jediné, co aktuálně řeší třiatřicetiletá herečka, známá převážně ze seriálu Prolhané krásky, Ashley Benson. Společně se svým o jedenáct let straším snoubencem Brandonem Davisem totiž čekají prvního potomka. Radostnou zprávu prozradil zdroj z hereččina blízkého okolí týdeníku InTouch Weekly.