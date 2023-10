Nenávistný rýpanec do Forejta Burešová nenechala být: Eva se s haterem hravě vypořádala

Eva Burešová se na sociálních sítích zastala svého partnera. Michaela Feuereislová

Eva Burešová (30) a Přemek Forejt (36) si navzájem kryjí záda už tři roky, kdy spolu tvoří pár. Když se tak na sociálních sítích oblíbené zpěvačky a herečky objevil pod jednou z fotek zbytečně nenávistný komentář, nenechala to jen tak.

„Někdy jako Bonnie a Clyde. Někdy jako Pat a Mat,“ uvedla Eva k zamilované černobílé fotografii se svým partnerem.

„Nejhorší kuchař vůbec,“ vzkázal sledující. „Je ti 17. Běž vytvářet něco pro sebe a pro svůj úspěšný život. Hejty jsou možná moderní, ale zajímavějším tě nedělají,“ odpověděla mu Eva.

V komentářích se Přemek dočkal zastání od dalších fanoušků, kteří nechápou, proč někteří lidé takové věci vůbec píší. „Je to dítě. Hejty jsou prostě u některých moderní a vůbec si neuvědomují, že zatím nevytvořili nic takového, aby mohli urážet práci jiných lidí. To je v pořádku. Buď z toho vyroste, nebo ne. Je to jeho život. Přeji mu úspěch, a hlavně lásku a práci bez hejtů,“ podotkla ještě Eva Burešová. ■