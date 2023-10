Skončila s mokvajícími puchýři a ponožkami v sandálech: Krásnou herečku pouť do Říma pořádně zrychtovala

Sára Rychlíková odnesla křesťanskou pouť do Říma zničenýma nohama. Super.cz

"Po svém návratu jsem měla přestávku v tréninku, nohy jsem si na dva dny obvázala. A pak už jsem to dala. Puchýře už nemám, jen se mi všude loupe kůže," prozradila Sára poté, co excelovala na tanečním parketu na jevišti svého domovského Divadla na Vinohradech spolu s tanečníkem Matějem Svobodou.

Probrali jsme i to, zda bylo načasování obou výzev ideální. "Nakonec jsme to zvládli a vyšlo to i tak," mínila Sára, která si nemohla svého tanečního partnera vynachválit. Do divadla jí přišla fandit spousta přátel i rodina. "Dokonce i můj taťka, který na mně byl podruhé v životě v divadle. A bylo ho pořádně slyšet, když vykřikl moji přezdívku," prozradila. A jakou přezdívku tedy Sára doma má? "Bubák," smála se. ■