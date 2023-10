Tohle nikdo nečekal! Největší favorité Love Islandu se rozešli

Lu a Adriana si už jednou prošli těžkou zkouškou. Po pouhém dni romantického vztahu byl Lu z vily odejit. Po nátlaku fanoušků a sledujících reality show ale Nova Lua do hry vrátila. Od té doby s Adrianou tvořili nerozlučnou dvojici. Bohužel před pár dny přišly mrvní mráčky ve vztahu a Lu přestal Adrianě důvěřovat. Přestal mít pocit, že k němu cítí to, co on k ní.

Proto se rozhodl pro razantní krok. Při mužské volbě se rozhodl, že partnerku vymění a Adrianu nechal na ocet. Zkoušet to chce s krásnou Petrou. "Všichni asi víte, že poslední dny pro nás s Adri nebyly lehké a něco se děje. Já sám nevím, co to je, ale pravda je ve vztahu pro mě důležitá. Rozhodl jsem se zakročit radikálně, vybírám si Petru," řekl u ohniště Lu.

Pro Adrianu to byl šok. "Jsem v šoku. Čekala jsem cokoli, ale ne takovýto scénář. Nevím, jak si to mám vyložit. Život jde dál, nebudu si z toho asi lámat hlavu," reagovala Adriana. Jak to mezi nimi dopadne, uvidíme v dalších dílech. ■