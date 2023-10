Dcera Kamila Střihavky se nepotatila: Neuvěříte, jakou cestou se Eva až během těhotenství vydala

Eva Střihavková se v minulosti zkoušela prosadit i v soutěži krásy. Super.cz

Spisovatelka Eva Střihavková, která je dcerou zpěváka Kamila Střihavky vydala svou další knihu, ke které uspořádala svůj první křest. „Je to něco, co mi dělá radost, tak to takhle symbolicky ráda vyprovodím do světa tím, že to pokřtíme,“ svěřila se Eva pro Super.cz.