Tanečnice Brzobohatého ze StarDance se pořádně odvázala: Pár měsíců po porodu předvedla tělo jen v kalhotkách

Eva Krejčířová předvedla svou figuru. Foto: se souhlasem E. Krejčířové

Jsou to tři měsíce, co se tanečnice StarDance stala maminkou. Eva Krejčířová si prošla soutěží hned čtyřikrát, aktuálně si ale užívá novou životní roli. S dcerou Josefínou tráví veškerý svůj čas a postupně se po porodu vrací opět do formy.