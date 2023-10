Bombarďáky jako Bridget Jones pod průhlednými šaty: Takhle oblečenou jste českou topmodelku ještě neviděli

Denisa Dvořáková vyrazila v průsvitných šatech, pod nimiž byly vidět krajkové bombarďáky. Super.cz

"Cítím se v tom naprosto krásně a žensky. Jsou to Zuzaniny šaty a jsem ráda, že je mohu vynést. Modely si od ní často půjčuji, naposledy na karlovarském filmovém festivalu," svěřila. "A prádlo je sice pod šaty vidět, ale zároveň nic nepatřičného vidět není. To je právě taková ta ženskost, kterou Zuzana zdůrazňuje," mínila Denisa, s níž jsme v našem videu probrali i to, jaké běžně nosí spodní prádlo a že by na rozdíl od některých kolegyň nikdy nevyrazila bez kalhotek.

Na přehlídku Zuzany Kubíčkové vyrazila i řada dalších známých tváří. Jak se oblékly herečky Anna Fialová a Zuzana Stivínová (50), modelky Martina Šmuková a Natálie Kotková (29) nebo zpěvačka Katarzia, a na ukázku přehlídkových modelů, se podívejte v naší fotogalerii. ■