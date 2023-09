Richard Krajčo pobavil svou pózou v plavkách. Když se od něj nechci učit já, naučí to jinou husu, smála se jeho žena

Richard Krajčo a jeho póza, sekundoval mu ptačí kamarád z pláže. Foto: Super.cz/archiv R. Krajča

„Jsem pod drobnohledem. Jak na tanečním parketu, tak doma,“ řekl Super.cz Krajčo, jenž tak trénoval i na dovolené. Fanouškům se nyní ukázal v plavkách, kde na pláži napodoboval vedle stojící kachnu, nebo tedy aspoň ptáka, který se kachně podobal, což vtipně okomentovala jeho manželka Karin.

„Tak ještě jedna taneční. Prý když se od něj nechci učit já, naučí to jinou husu,“ smála se Krajčova žena, jež na taneční partnerku svého muže žárlit nemusí. A to je Dominika velmi atraktivní. Už přes rok je ale šťastně zadaná po boku přítele Adama.

„Adam se věnuje online byznysu. Může tedy pracovat odkudkoliv. Byl první, komu jsem volala, když jsem dostala nabídku ze StarDance. Navrhla jsem, že bychom mohli do Prahy jít spolu. Nechal si to uležet v hlavě a už večer mi řekl, že jdeme do toho. Bere to jako zážitek, že poznáme nové lidi, města, kulturu,“ prozradila půvabná Slovenka v pořadu Superchat.

A jak je vidět, diváci se mají opravdu na co těšit, protože Richard bere svou účast ve StarDance velmi vážně a na parketu rozvlní své boky dokonale připraven. ■