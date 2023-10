Yvetta Blanarovičová promluvila o zdraví maminky: Těžko se mi o tom mluví, ale je to bojovnice

Yvetta Blanarovičová Super.cz

Yvetta nám prozradila, že poslední výsledky na kardiologii měla její nyní už šestaosmdesátiletá maminka dobré a srdce má jako mladice. Pro herečku, která slaví životní jubileum, je právě to největším darem.

„Máma je naštěstí i po menším zdravotním problému zdravá, tohle je pro mě důležité, tohle je největší odměna a dárek,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.

„Měla těžkou indispozici, skončily jsme v nemocnici, snažím se, aby byla v pohodě, aby se dostala co nejdříve do kondice. Ona je velký rváč a velký bojovník, takže si myslím, že to zvládne,“ dodala Yvetta Blanarovičová, kterou jsme potkali na tiskové konferenci muzikálu Sladké mámení aneb Kvítek mandragory, který se bude od podzimu hrát v brněnském Bobycentru.

„Byla jsem v Kvítku mandragory, představení je změněné a přeobsazené. Těším se na to, na své kolegy i na ty, které jsem ještě nepotkala v divadle, jako je Martin Dejdar nebo Marek Vašut. Těším se i do Brna, hostovala jsem tam v Čarodějkách z Eastwicku, je tam skvělé publikum,“ dodala herečka.

■