Pyšní se křivkami jako kdysi: Muzikálová zpěvačka se po 7 letech a dvou dětech vešla do stejného kostýmu

Marie Křížová Super.cz

„Ano, vešla jsem se, mám z toho radost, ale nevím, jak se mi to podařilo. Ono asi jak člověk za těmi dětmi běhá, tak to tak nějak jde samo,“ smála se zpěvačka během rozhovoru pro Super.cz po slavnostní obnovené premiéře.

S partnerem Janem Křížem tvoří pár už více než 13 let. Oba jsou divadelně velmi zaměstnáni, i tak si ale stihli o prázdninách trochu oddechnout. „Udělali jsme si volný srpen, a tak jsme jen odpočívali.“ A chtěla by maminka dvou dětí ještě dalšího potomka? „Určitě ne, dvě děti jsou tak akorát a myslím, že někdy vydají i za víc,“ dodala Marie Křížová, která doufá, že i za dalších sedm let se vejde do stejného kostýmu. ■