Její tělo si pamatuje: Nikol Švantnerová šest měsíců po porodu šokovala vysportovanou figurou v bikinách

Nikol Švantnerová Foto: Super.cz/archiv N. Švantnerové

Pravidelná dřina, na kterou byla před porodem zvyklá, se vyplatila. Nikol Švantnerová (30) sice porodila svou dceru před šesti měsíci, poznat to na ní rozhodně není. Modelka se totiž pyšní neskutečně vyrýsovaným tělem, které předvedla v bikinách.

„Tělo si pamatuje, jak jsme se k němu chovali, a já mu za vše děkuji každý den. Na plnohodnotné cvičení stále moc času není, ale snažím se aspoň trochu, no a on pohyb kolem malé a kojení udělá taky své,“ svěřila se modelka, která vyrazila s rodinou na dovolenou do Turecka.

Fanoušky tak šokovala vysportovanou postavou a svalnatým břichem, které po porodu má. Před porodem sice cvičením trávila každou volnou chvíli, teď jsou její priority ale jinde. „Pro mě je důležitější čas s malou, než abych někde ve fitku vysekávala buchty, to můžu vždy dohnat. Kolikrát to běhání s malou a nošení dnes už osmikilové holčičky dá docela zabrat, ono je to fitko samo o sobě,“ svěřila se Super.cz Nikol Švantnerová. ■