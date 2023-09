Hvězda Euforie dostala nabídku, která se neodmítá. Své bujné poprsí a pevný zadek vystavila v novém klipu Rolling Stones

Sydney Sweeny je v klipu velmi sexy. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Sydney Sweeney se proslavila hlavně díky seriálu Euforie, ve kterém hraje dobře vypadající, ale trochu naivní puberťačku. Před kamerou se nebála svoje přírodní vnady vystavit, což jí zajistilo velkou fanouškovskou základnu. Dalším úspěchem bylo i její účinkování v první sérii dobře hodnoceného díla Bílý lotos. Za sebou má ale seriály Příběh služebnice, Ostré předměty nebo Everything Sucks!. A teď se americké herečce a modelce dostalo pocty, díky které ji už bude znát celý svět. „Stouni“, kteří po 18 letech vydávají nové album, si ji vybrali jako hlavní hrdinku svého videoklipu.

Sydney byla nadšena, na tiskové konferenci prozradila, že když obdržela telefonát s nabídkou, začala vyšilovat a musela zprávu ihned zavolat rodičům. A není divu. Vždyť kdo by si dodnes nepamatoval například klip skupiny Aerosmith k písni Crazy, ve kterém se tehdy objevily Liv Tyler (46) a Alicia Silverstone (46). A teď se v podobném dílku objevila Sydney, jež ukázala to, co na ní fanoušci obdivují především - bezchybnou postavu, a to ještě v pěkně sexy oblečku. Herečka se v klipu vyřádila a fanoušci jsou jejím výběrem nadšení. Za jeden den klip vidělo už téměř deset milionů lidí, což i pro Sydney znamená pořádný příliv nových obdivovatelů. ■