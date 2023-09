Bridget Jones jako pejskařka bez make-upu. Mrkněte, jak vypadá Renée Zellweger, která si má brát o 10 let mladšího muže

Renée na procházce se psem Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Není moc hereček, které by se v životě tolik měnily kvůli svým rolím jako Renée Zellweger (54). V současné době si udržuje štíhlou linii, a když jde se psem, neobtěžuje se ani s make-upem. Poznali byste v ní ještě dnes slavnou Bridget Jones?

Renée má za sebou mnoho proměn, tou nejzásadnější ale přece jen bylo její zvýšení váhy kvůli slavné komediální sérii. V civilu pak herečku, která ztvárnila ne zcela štíhlou blondýnu, lidé ani nepoznávali. Další velký šok pak před pár lety vyvolala na společenské akci, kde se objevila po delší době, a tentokrát byl k nepoznání její obličej. Dá se říct, že v současné době je Renée už mnohem více podobná svému původnímu já, a to i když si udržuje štíhlou linii.

Fotografové herečku vyfotili během procházky se psem v parku v Los Angeles. Renée na sobě měla kalhoty a triko s dlouhým rukávem a na hlavě nasazenou kšiltovku. Její obličej nezdobil žádný make-up, pokud by ale herečku někdo na první pohled nepoznal, stačilo by počkat, až udělá svou typickou grimasu s vyšpulenými rty a je hned jasné, kdopak že to venčí pejska.

Renée v současné době prožívá šťastné období. I když sama své soukromí na veřejnosti nepropírá, zahraniční média nedávno informovala o jejích údajných zásnubách s o deset let mladším britským moderátorem Antem Ansteadem. Díky němu si bezdětná herečka užívá i roli nevlastní matky, pohledný moderátor má totiž tři děti. A jak je vidět, Renée po boku mladšího muže jen květe. ■