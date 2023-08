Anežka Chudlíková aka Not So Funny Any se vdala za svého dlouholetého přítele Amca. Foto: Instagram A. Chudlíkové

V cool šatech až na Top of the Rock! Jedna z nejznámějších českých influencerek se v New Yorku vdala

Jedna z nejznámější českých influencerek Not So Funny Any, vlastním jménem Anežka Chudlíková (29), se vdala za svého dlouholetého partnera, muzikanta Marka Lazarovského, jenž vystupuje pod jménem Amco (28).

Svatbu měli už na konci května, v den Anežčiných narozenin. Teprve nedávno se ale s radostnou novinkou svěřili svým fanouškům. Nejdříve sdíleli fotku dortu s nápisem: „ooops, právě jsme se vzali!“ a poté i svatební fotku z vyhlídky Rockefellerova centra, známé jako Top of the Rock, na Manhattanu. K té připsali jen datum 25.5.2023. Fanoušci je následně zahrnuli gratulacemi, jednu poslala i světová topmodelka Karolína Kurková (39). Za své kypré tvary se nestydí! Slavná česká youtuberka nemá problém ukázat své plus size tělo v plavkách Anežka a Marek jsou spolu už třináct let. „Oba jsme velmi tvrdohlaví a cílevědomí. Většinou to ve vztahu bývá tak, že jeden je dominantnější, ale u nás jsme bossové oba,“ řekl Super.cz Amco o jejich vztahu, na kterém tak museli pracovat. „Kolem druhého roku našeho vztahu jsme si řekli, že na tomto musíme zapracovat, a to se i stalo. Po dvou letech totiž vyprchá ‚slepá‘ láska a začínáte si všímat věcí, co jste dřív neviděli. Když to ale člověk překoná, tak přichází ‚nová‘ láska, a to je daleko větší láska než ta na začátku. Naučíte se milovat, odpouštět, naslouchat a vědomě si vážit duše, kterou jste si vědomě vybrali mít vedle sebe,“ popsal zpěvák. Any a Amco se v květnu vzali. Nevěsta oblékla cool krátké šaty, ženich ležérní černý komplet a tenisky Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený NOT SO FUNNY ANY (@notsofunnyany)

Fotogalerie 2 fotografie » Anežka Chudlíková aka Not So Funny Any se vdala za svého dlouholetého přítele Amca. ■ Herminapress Any a Amco se vzali v New Yorku. ■ Foto: Instagram A. Chudlíkové