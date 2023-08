Velká sláva u Horsta Siegla. Legenda Sparty se dojímala na svatbě syna, který si vzal fanynku největšího rivala

Horst Siegl oslavil lásku svého syna. Foto: Reprofoto Facebook Horsta Siegla / Super.cz

Málokdo by asi čekal, při jaké příležitosti se spojí fanoušci dvou pražských S. Syn sparťana Horsta Siegla Horst mladší si vzal krásnou Terezu, která pracuje pro právě pro Slavii. Veselka byla krásná a dojala i sportovního velikána.

Svatba se konala za krásného letního dne na statku v Nové Vsi pod Pleší a vše bylo dokonalé. Půvabná nevěsta v bílých šatech, urostlý ženich a také jeho otec, který novomanželům popřál i na sociální síti. „Tak ať vám to, děti, klape a vše vychází podle vašich představ a jste spolu šťastní, jako v ten den, co jste si řekli to kouzelné slůvko Ano - Ano,“ rozepsala se fotbalová legenda.

„Byl to krásný den, tak si na něj vždy vzpomeňte, že máte kolem sebe spoustu opory a kamarádů, co stojí při vás. Hodně štěstí přejeme,“ dodal dojemně Horst starší, který nezapomněl přidat i sportovní dodatek pro svého vnoučka Elliota Horsta Siegla, který se narodil v roce 2021. „Jo a hlavně ať jde malej v dědovo šlépějích,“ děda Sigi.

Zatímco v rodině Horsta Siegla se zřejmě nesmí vyslovit jiný název fotbalového týmu než Sparta, Tereza podle serveru isport.cz dříve pracovala jako recepční pro Slavii a nyní zastává post asistentky 1. místopředsedy představenstva Martina Říhy. Právě veselka se ale stala dnem, kdy se fanoušci odvěkých rivalů spojili, aby oslavili lásku. ■