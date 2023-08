Bývalý porotce znovu na parketu: Nejvyšší pár letošní Stardance si stále ještě vyká

Ivana Chýlková a Jan Tománek Super.cz

Herečka Ivana Chýlková (59) má za sebou první týdny na tanečním parketu a je nadšená. Po boku profesionálního tanečníka Jana Tománka jen září a tréninky zvládá s úsměvem na rtu. Myšlenky na to, zda byl dobrý krok do populární soutěže StarDance jít, se jí obloukem vyhýbají.

„To si nedovedu představit, co by se muselo stát, abych si tohle řekla. Je to pořád lepší a lepší,“ svěřila se Super.cz Ivana Chýlková, kterou jsme navštívili na jednom z tréninků. „Je to víc než pohoda. Hodně mě to baví,“ prozradila herečka, která tvoří pár s bývalým porotcem posledních dvou řad. Dvojice si jako jediná ze soutěžících vyká, energie mezi nimi ale funguje skvěle a už teď plují na parketu jako profíci.

„Trénujeme waltz, trochu sambu a začínáme se kamarádit s quickstepem,“ svěřil se nám Honza Tománek, který byl půl roku vyděšený z toho, že se rozhodnul do soutěžení po letech opět jít. „Byla to slabá chvilka na dovolené v Itálii, půl roku jsem se budil a říkal si, jestli jsem se nezbláznil. Ale teď jsem šťastný. Samozřejmě vás napadne, jestli to člověk zvládne, ale teď jsem ve strašné euforii a hrozně mě to baví,“ svěřil se na zkušebně tanečník.

Nejvyšší taneční pár letošního StarDance, Tománek měří 190 cm a Chýlková 183 cm, se na parketu nešetří a po pár týdnech už naskočil do dvoufázových tréninku. Potkávají se ráno i večer. „Zatím je vše dobré, dnes mě ráno píchlo v koleni, ale to možná bude s přicházejícím podzimem,“ řekla nám Ivana Chýlková. „Už mám připravených i pár zvedaček s Honzíkem, že si ho párkrát pohodím kolem těla,“ dodala vtipně Ivana, která jako jediná ze soutěžících není na sociálních sítích. Zážitky z parketu a jejich zkoušek tak bude sdílet s fanoušky Tománek.

„Já vůbec nevím, co bych tam dělala, nebo říkala, něco do kamery jen tak, to nepřichází v úvahu,“ řekla rozesmátá Ivana. „Vždycky tam dáme nějakou fotku, vyfotím Ivanku, zeptám se, jestli to tam mohu dát a možná to bude i zajímavější, že toho málo prozradíme,“ dodal Tománek. ■