Mám tolik krásných fotek a videí…K Simoně Krainové na erotické platformě se brzy připojí další známá sexy herečka (49)

Alice Bendová Foto: se souhlasem A. Bendové

Modelka Simona Krainová (50) si udělala účet na známé erotické platformě, kam plánuje dávat nahé fotky, které by jí sociální sítě tipu Instagram smazaly. Pokud chcete vidět akty Simony Krainové, musíte si za to zaplatit, a to měsíčně 20 dolarů.

Modelka se okamžitě dočkala drsných zpráv a hejtů. A to nejen u sebe na Instagramu, ale také pod článkem na Super.cz, kde jsme o tom informovali. "Zoufalství paní Simony dosáhlo dalšího levelu. Rád bych se zeptal, zda je možné si za určitý obnos paní Simonu objednat na escort servis?" napsal jeden z našich čtenářů.

"Když se na instáč Britney vyfotila nahá, tak si u toho zvracela, že nemá úroveň, má děti a kdesi cosi...," napsal další. "Asi nejsou příjmy co dřív. Tak jde holt do erotiky, aby se nemusela uskromňovat. To by podle všeho nezvládla," dodal další z komentujících.

Zastání se jí ale dostalo od herečky Alice Bendové (49). Dokonce takové, že i ona začala uvažovat, že si účet na erotické platformě také otevře. "Myslím, že ty přiblblý předsudky už snad půjdou stranou. A já se brzy připojím. Mám tolik krásných fotek a videí, které sem dávat nechci," překvapila Bendová. ■