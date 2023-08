Hateři jejího originálního vzhledu ji nechávají chladnou. Takhle slovenská zpěvačka vypadá nyní

Karin Ann Super.cz

Zpěvačka Karin Ann, které se přezdívá slovenská Billie Eilish, slaví úspěch především v zahraničí. Její poslední singl If I Fall For You získal ocenění Los Angeles Film Awards. Videoklip mladé umělkyně zvítězil v kategorii Best Music Video. Karin Ann na sebe často strhává pozornost i díky svému looku. Má totiž ráda netradiční outfity.

Často je tak terčem kritiky některých lidí na sociálních sítích, kteří jí píšou negativní komentáře. To ale umělkyni nechává chladnou. „Já nečtu to, co o mně lidé píšou. Já se od toho držím dál. Každého by to asi nějakým způsobem ovlivňovalo a já na to nepotřebuji plýtvat energii. Jdu za tím, co mně se líbí a v čem se cítím dobře,“ svěřila se Super.cz.

A jak tedy vybírá své outfity? „Podle toho, jak se zrovna cítím, a podle toho, co mě zrovna inspiruje. Já se ráda kreativně vyjadřuji make-upem a zajímavým oblečením. Aktuálně jsem velmi inspirovaná dvacátými a třicátými léty. Miluji také historické korzety,“ doplnila Karin Ann, která prý pro své fanoušky na podzim chystá zajímavé novinky. Aby nepokazila moment překvapení, konkrétnější zatím nebyla. ■