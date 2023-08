Polonahá Dominika Myslivcová před porodem opět provokuje: Tentokrát vytáhla odsávačky na mléko a promluvila o kojení

Dominika Myslivcová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Je to pár dní, co musela Dominika Myslivcová (28) čelit kritice poté, co zveřejnila, že bude rodit císařským řezem. Hejty budoucí maminku, která už odpočítává dny do porodu, ale rozhodně nerozhodily. S úsměvem se rozhodla na sociálních sítích otevřít další ožehavé téma, a to kojení.