Česká Miss Global otevřeně o bulimii: Mám pocit, že se z toho nikdy úplně nevyléčím

Česká Miss Global Marie Danči promluvila o bulimii.

„Já si myslím, že to je závislost jako každá jiná. Závislost na nějakém pocitu a je to ve vlnách. Mám ten pocit, že se z toho nikdy úplně nevyléčíš. Máš tu kotvu toho, že to znovu potřebuješ. Chodím na terapie a jde o emoční závislost, není to nutně skrz modeling. Primárně to začalo tím, že jsem v sobě řešila emoce a tohle byla úleva, že to jde ven a nepustíš to jídlo k sobě. Tělo pak začalo reagovat a už si navyklo. Překlenulo se to k tomu, že přijde ta úleva a pak to už neovládáš,“ svěřila se Marie v našem pořadu.

A jak to má modelka s bulimií aktuálně? „Jsem na tom líp i díky Vojtovi. Mnohem lépe, ale jsou situace, kdy cítím, že se mi svírá hrdlo a cítím, že se se mnou něco děje, ale už to umím lépe zpracovat a je to v těch vlnách. Jednou je to nahoru, potom dolů a není to nic trapného. Dříve jsem měla pocit, že to musím tajit. Je to nemoc, závislost a nějaká potřeba a myslím, že bychom o tom více měli mluvit,“ dodala Marie Danči, která zastává názor, že je vždy někde někdo, kdo o tomto problému potřebuje slyšet a poslechnout si, že v tom není sám. ■