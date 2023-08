Drsné hejty na Jitku Nováčkovou bez podprsenky! Modelka si to nenechala líbit a tohle vzkazuje

Jitka Nováčková Foto: Archiv J. Nováčkové

"Dobrá přistávací plocha," napsal jí jistý Josef. "Blbka, to nevím, co jí koukalo, je plochá jak necky," napsal pro změnu Petr k fotce Jitky v letním tílku, pod kterým nemá podprsenku.

Co na to sama Nováčková? Kdyby jí hateři psali v době, kdy se svým tělem a ňadry nebyla spokojená, rozhodilo by ji to. Teď už ne. "Já mám to štěstí, že mám po kojení mnohem hezčí tvar a jak jste si možná všimli, teď skoro pořád chodím bez podprsenky. Protože se mi líbí a chci se na ně koukat," vzkázala s úsměvem Nováčková a dodala, že hejty nebude akceptovat jako normu. "Ať jsou vůči komukoli a čemukoli," doplnila rázně Jitka. ■