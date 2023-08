Eva Burešová promluvila tom, co prožila v Americe: Brečela jsem tak moc, že jsem si dala prášek na bolest

Eva Burešová Herminapress

„Tahle osoba mě zazásobila zážitky na roky dopředu. Nejenže díky němu já můžu být tady, ale každý den mám naplánované nové a nové zážitky, a kdykoliv narazíme na novou výstavu nebo obchod, co by se mi mohl líbit, bez problému vcházíme do dveří. Trpělivě mě nechá prohlížet si památky, a dokonce jsme hodinu byli v obchodě s kameny, ezo krásami a on mi tam ještě přinesl čaj, abych dodržovala pitný režim. Takhle, jestli vnitřně zuří, nevím. Ale nedává mi to najevo a to je, myslím, ta láska. Dneska to bylo trochu z jiného soudku, ale já si nemohla pomoct,“ napsala Eva ke společné fotografii s uznávaným šéfkuchařem.

Další příspěvek pak věnovala velmi intenzivnímu zážitku, na který jen tak nezapomene.

„Píšu až dva dny po tomto zážitku. Bylo to totiž tak intenzivní a já jsem člověk, který o silných a krásných zážitcích velmi těžko mluví. Myslím, že se rozpovídám více až za rok. Muzikál Hamilton je moje srdcovka už šest let a teď jsem ho mohla konečně vidět naživo. Nebudu kecat, bulela jsem už po cestě do divadla. Prostě celý život studujete muzikál, koukáte v televizi a ve škole na všechny ty záznamy z těch legendárních kousků a najednou jste tady. Blázinec. Naprostý. Doják. Naprostý. Zážitek. Nadpozemský,“ napsala zpěvačka, kterou celý zážitek velmi dojal.

„Bečela jsem před. Během i po a po cestě zpátky taky. Tak moc, že jsem z toho měla migrénu, takže jsem si musela dát prášek na bolest a jít spát. Prožila jsem fantazii,“ uvedla s nadšením. ■