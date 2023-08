Hezounek z Troškovy pohádky se do zahraničí nežene: Upřímně přiznal, že má špatnou angličtinu

Václav Šanda Super.cz

„Jednou jsem točil v zahraničí, seriál Borgia, ale není to nic pro mě, protože moje angličtina není very well. Když mám text v angličtině, tak se víc soustředím na to, jak to říct správně, než jak to zahrát,“ svěřil se Super.cz herec na premiéře snímku Oppenheimer. Ve dvaceti letech se stal hvězdou Troškovy pohádky, ale s rolí si ho dnes spojuje jen málokdo.

„Je to dvanáct let, já jsem v té pohádce vypadal dost jinak než teď, dokonce mi obarvili vlasy, tak si to lidi moc nespojují. Jen když se dáme do řeči, tak říkají, že mě odněkud znají a dobereme se k tomu, že z Čertovy nevěsty,“ prozradil nám herec, který se na obrazovce objeví v dalším novém projektu.

„Dojíždějí na Primě Dobré zprávy a na České televizi poběží minisérie Smysl pro tumor a v divadle začínáme v srpnu zkoušet,“ svěřil se Václav Šanda. ■