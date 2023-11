Sobotní večer bude opět ve znamení StarDance a všichni fanoušci Evy Adamczykové (30) už určitě netrpělivě čekají na to, co snowboardistka předvede. Několik střípků prozradila během živého streamu na Instagramu, kde se virtuálně sešli Eva se svým tanečníkem Jakubem Mazůchem (35) a její manžel Marek (35) se svou tanečnicí Lenkou Norou Návorkovou (32).

Zatímco Marek s Lenkou byli doma, protože soutěž opustili minulý týden, Eva se svým tanečníkem byli právě uprostřed zkoušek na další kolo StarDance. Nejprve se herec své ženy zeptal na to, jaké to pro ni je, když on už show opustil. „Z toho komplexního životního pohledu je to lepší, protože jsem přišla domů a bylo tam uvařeno. Ale jsem smutná, protože jdu zaklepat na tvoji šatnu a tam nikdo není,“ odpověděla Eva.

Páry se dál bavily o tom, jak se Eva s Jakubem připravují na sobotní charitativní večer. „Už jsme měli trénink na Výstavišti, zjistila jsem, že mi kloužou boty, tak jsem si je musela upravit,“ řekla Eva, která odpověděla i na dotaz fanoušků ohledně sobotního tance. „Bude to paso doble.“ V sobotu se každý pár představí se svým tancem, všichni dohromady pak budou tančit i s vozíčkáři. I na to samozřejmě pilně trénují.

„Bylo to těžký, aby to vypadalo dobře, ale abychom to zvládli my i vozíčkáři. Ale většina připomínek během tréninku je zatím pro nás. Každý taneční pár má svého patrona, který s námi strávil asi tři tréninky a bylo to hezký,“ uvedla Eva, které se lidé ptali i na to, jestli po svém muži přebere oblíbené Adamczykovo okénko, které probíhá během zákulisního rozhovoru s Terezou Kostkovou. Na to sportovkyně kývla. „Ale abyste nebyli zklamaný. Nevím, jestli vymyslím tak dobré Adamczykovo okénko. Ale pokusím se.“