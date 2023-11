„Je mi to samozřejmě líto, naštěstí neodchází úplně, pořád se s ním budu vídat, normálně žije dál, takže je to super,“ řekla nadlehčeně Super.cz těsně po přenosu s úsměvem. „Věnoval tomu spousty energie, s Lenkou si sedli a v zásobě měli vymyšlené hrozně hezké věci, tak nám je třeba natočí aspoň na video a ukážou nám to. Marek ten odchod tak hrozně hezky popsal a pojal, že to tu situaci trošku zlehčuje,“ svěřila se Eva s tím, že se vyřazení manžela zřejmě odrazí i na jejich společné domácnosti, na kterou neměl ani jeden příliš času.