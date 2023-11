Kajakář Vavřinec Hradilek (36) se od začátku StarDance netajil tím, že by se chtěl protančit do charitativního kola. To se mu podařilo. S kolegy se mu pro Centrum Paraple podařila vybrat rekordní částka 25 174 220 korun. O to větší radost měl, že mu v publiku ten večer držela pěsti neteř Boženka.

Podpořit svého strýce na tanečním parketu nebyla poprvé. Neteř Vavřince Hradilka bojuje od 11. měsíce života se spinální svalovou atrofií, navzdory své vážné diagnóze ale rozdává radost a nešetří úsměvy. Boženka je velkou fanynkou taneční soutěže, a tak nás zajímalo, zda si na parketu také nechtěla zatančit.

„Božence je 11 let, třeba to jednou přijde, i tak si to užila, byla už na druhém díle,“ svěřil se Vavřinec Hradilek, který dceru svého bratra hydrologa Václava Hradilka roky podporuje. „Všechny díly sleduje, kromě toho nedělního, začala teď chodit na přírodní gymnázium a musí být dobře vyspaná do školy. Dokonce sama skrývá rýmu, aby do té školy mohla jít, takže ji teď zajímá hlavně škola,“ prozradil Vavřinec, který je rád, že se charitativního kola mohl zúčastnit.

„Je to krásný, být u toho a mít to z první ruky a svým působením přispět. StarDance je veliký kolos, to charitativní kolo bylo pro mě rozhodně vrcholem StarDance,“ svěřil se Hradilek, který se pomoci druhým věnuje pravidelně. Už v minulosti se mu podařilo vybrat milionovou částku na vozík své neteře a na příští rok plánuje další charitativní projekty.