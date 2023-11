V župánku ještě krátce před přenosem pobíhaly v šatnách Eva Adamczyková (30) a Adriana Mašková . Obě se s kolegy dobře bavily a chvíli před přenosem si dodávaly cukr v podobě lízátek, do kterých se s chutí pustily. Svou hruď tentokrát přítomnému fotografovi odhalil tanečník Martin Prágr (29) a péči vizážistů si v klidu užívali i Josef Maršálek (41) a Vavřinec Hradilek (36). Velkou proměnou prošla i Iva Kubelková (46), které kadeřník na sobotní večer vytvořil mikádo.

Darija Pavlovičov (22)á tentokrát ke svým šatům nevolila paruku, ale vsadila na vlastní hřívu. Přirozené kudrnaté vlasy jí museli kadeřníci narovnat do velkých loken, a to pomocí obřích natáček, ve kterých se herečka nestyděla ani vyfotit. V dobré náladě pak byli i porotci Richard Genzer (56) a Tatiana Drexler, kteří si přípravy na sobotní přenos StarDance krátili v objetí. Jak to v zákulisí před charitativním večerem vypadalo, se podívejte v naší galerii.