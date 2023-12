Někteří z diváků také nechápali, proč Václav Kuneš takto hodnotil tanec, který s dvojicí trénoval. Tanečník Dominik Vodička se však pod příspěvek ozval. „Co dneska nezaznělo a mrzí mě to, je fakt, že choreo jsem dělal já. Tak jsem vám to sem chtěl jenom napsat, protože mi to přijde fér. Jsem strašně rád, že se vám to takhle líbilo! Darija je bohyně, tančit 1 minutu z 90 sekund sama, byl to risk a podle komentářů vyšel,“ připsal do komentářů Vodička.