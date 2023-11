Iva Kubelková (46) a Martin Prágr (29) zatančili ve Stardance první pomalý tanec. A to waltz na píseň z filmu Legenda o vášni. „I když je to pomalý tanec, tak je to oříšek. Snažili jsme se, aby to bylo dojemné,“ prozradila Iva Kubelková krátce po přenosu Super.cz s tím, že například trénování na první pohled lehce vypadajících zvedaček je velká dřina, jejímž následkem jsou i modřiny po celém těle.

„Je to krásné, je to smysl toho celého, co my tady každou sobotu vytváříme. Je to o učení se tance, ale snažíme se také přenést všem kteří to sledují tu emoci. Myslím si, že o tom to je. Ten život není jen ohňostroj, ale i o těch dojemných emocích a jsem ráda, že se nám to u toho filmového kola povedlo,“ reagovala moderátorka.