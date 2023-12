Byla to totiž oblíbená písnička jejího zesnulého tatínka, která zazněla i na jeho pohřbu. „Když si vzpomenu, jak tu písničku mám ráda a jak je pro mě důležitá. Nikdy jsem si nemyslela, že se mi poštěstí na tuhle písničku něco vyjádřit a dělat na ni něco jiného než jen poslouchat. Zavzpomínala jsem na svou rodinu a krásně jsem si to prožila,“ neskrývala Eva dojetí během rozhovoru pro Super.cz.

A jaká nejkrásnější vzpomínka se Evě vybaví hned při poslechu této písně? „Není to o jedné vzpomínce, je to celkový pocit, že si vzpomenete, že ty lidi máte rádi, že vám chybí, a to vlastně stačí,“ dodala.