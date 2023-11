Být takhle odhalená nebyla předtím zvyklá. „Je pravda, že tyhle šaty jsou zatím nejkratší, co jsem měla. Já to beru tak, že na to zvyklá nejsem, beru to jako roli. Vždycky ráda do každého tance jdu s tím, že je člověk trochu v roli. Ne abych byla pokaždé jen za Evu Adamczykovou. Když to vystoupení má být vtipné nebo i trochu trapné, tak proč ne. Když to funguje, a mám pocit, že to do té choreografie patří, tak s tím nemám problém,“ svěřila se Eva Super.cz.