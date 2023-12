Co má udělat žena, když zjistí, že je jí manžel nevěrný? Vybrat všechny vkladní knížky, co jsou v domácnosti, skoupit nejelegantnější modely v Módních závodech a v salonu krásy dovršit přeměnu v dámu. K tomu nechat domácí práce ležet ladem, a pokud se najde nějaký ten fešák, proč s ním nezačít randit? Jen ať se nevěrník chytí za nos. O to vše se pokusí řidička tramvaje Marie Kučerová, kterou ve filmu Dáma na kolejích (1966) ztvárnila nezapomenutelným způsobem Jiřina Bohdalová (92). Hudební komedii režiséra Ladislava Rychmana uvidíte 12. prosince ve 20:10 h na Televizi Seznam.

František Peterka , kterého proslavila role Krakonoše, hrál boxera Béďu, který se do hlavní hrdinky zamiluje a začne s ní chodit. V jedné scéně měl s Jiřinou Bohdalovou dojet autem ke srázu a těsně před ním zastavit. Jenže herec neměl řidičák, a tak ho Barrandov vyslal do autoškoly. Tam se asi pořádně divili: „Poslali mě z Barrandova do autoškoly, kde jsem po nich chtěl jen naučit ty základy, abych se uměl rozjet a po pár metrech zastavit,“ vyprávěl později Peterka.

„Nechtěli to pochopit, že nechci řidičák, ale jen naučit tohle málo. Nakonec to dobře dopadlo a mohl jsem točit. Po záběru, kdy jsem to odřídil, jsem vystoupil a nechal to auto stát. Řekli mi, ať se vrátíme, a já že ne, tak to auto převezl na začátek technik. A vtom se Bohdalka zhrozila: Že ty neumíš řídit? Panebože, že já to podepisovala! Ještě se s autem zřítíme do řeky!“