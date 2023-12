Zkorumpovaný poslanec a náměstek Dohnal (Miroslav Donutil, 72) s asistencí bývalého spolužáka, architekta Petra (Tomáš Hanák, 66), znásilní mladou veterinářku Lenku (Zuzana Stivínová, 50). Žena záhy využije svých profesních dovedností: oba muže uspí a vykastruje. To je leitmotiv snímku Pasti, pasti, pastičky, který v roce 1998 natočila Věra Chytilová .

Režisérka se nechala inspirovat skutečným případem – ovšem jak už je u ní zvykem, předloha jí posloužila především jako inspirace k vlastní úvaze nad obecnějším tématem. Tím je tentokrát bezvýchodnost, do jaké se dostávají lidé ovládaní chtíčem, ať už jde o touhu po tělesné rozkoši, po penězích, po moci, či po pomstě.

Slovenskému herci Milanu Lasicovi se do role zbohatlického podnikatele Bacha příliš nechtělo. Jenže o Chytilové bylo obecně známo, že si nikdy nebrala servítky, a když něco chtěla, jednoduše muselo být po jejím. Lasicovo „ne“ proto nebrala jako odpověď. Neváhala a vydala se za ním až do Bratislavy. Slovenský herec se později vyjádřil, že si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké to je být obětí stalkingu.